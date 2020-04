Stiri pe aceeasi tema

- Alex Abagiu a dat carțile pe fața, in direct, marți, la „Xtra Night Show”, și a explicat motivul real din spatele tensiunilor din relația cu Radu Vladuț, in „Asia Express”, sezonul 3.

- Trei echipe din „Asia Express”, sezonul 3, au dat spectacol in limba mandarina, in Taiwan, pe „Drumul Comorilor”. Alex Abagiu l-a sarutat pe Radu Vladuț, dramatic, dar amuleta a fost caștigata de chef Sorin Bontea și Razvan Fodor.

- Concurenții ramași in „Asia Express”, sezonul 3, au fost nevoiți sa iși demonstreze talentul de make-up artiști, pe „Drumul Comorilor”, in Taiwan. Alex Abagiu s-a ales cu un moment de colecție.

- Incepand de duminica, 22 martie, cel mai dur reality-show, Asia Express- Drumul Comorilor, va fi difuzat la Antena 1 patru zile consecutive. Așa se face ca duminica, luni, marți și miercuri, de la 20:00, telespectatorii vor avea ocazia sa urmareasca maratonul spectaculos al concurenților prin Filipine…

- Cea de-a patra etapa de pe Drumul Comorilor a provocat cele 7 echipe care s-au luptat pentru a doua imunitate a etapei la nenumarate misiuni ce le-au dat mari batai de cap concurenților. Dupa o cursa infernala...

- In ediția de duminica seara, 8 martie, Irinel Columbeanu aintrat in competiția Asia Express, alaturi de Alex Abagiu și Radu, dupa ceaceștia s-au ales cu un „handicap”.In etapa precendenta, Alexandru Abagiu și Radu Vladuț aufost la un pas de eliminare, iar acum, in cea de-a patra etapa, cei doi au avutun…

- Prima ediție a emisiunii Asia Express, sezonul 3, le-a adus numeroase provocari concurenților care au plecat pe Drumul Comorilor in Filipine și Taiwan, iar una dintre probe a fost extrem de inedita.

- Sezonul 3 al emisiunii Asia Express debuteaza pe 15 februarie, de la 20:00, la Antena 1, moment in care 18 concurenți vor porni pe Drumul Comorilor, din Filipine și Taiwan! Oase a povestit cateva din peripetiile noului sezon!