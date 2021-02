Scandalul in care se afla Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau a atras atenția tuturor. Certurile și acuzațiile dintre cei doi sunt, parca, fara sfarșit, iar publicul a inceput sa se imparta in doua tabere. Pe de o parte, sunt susținatorii afaceristului, iar pe de alta parte sunt oamenii care ii iau apararea artistei. Din categoria din urma face parte și Alessia, care a sarit sa-i ia apararea Claudiei Patrașcanu, in scandalul cu Gabi Badalau. Aceasta a declarat ca ii este mila de colega ei de scena, tocmai pentru ca ii ințelege durerea.