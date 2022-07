Stiri pe aceeasi tema

- Alessia, fiica cea mare a Amaliei și a lui Ilie Nastase, iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Cați ani a implinit tanara, dar și ce mesaj emoționant a postat mama ei cu ocazia acestei zile. Fostul tenismen trebuie sa fie tare mandru.

- Alessia Nastase a implinit 19 ani. Fata Amaliei și a lui Ilie Nastase a primit un mesaj special din partea mamei sale cu ocazia zilei ei de naștere. Amalia Nastase a distribuit doua fotografii cu Alessia pe rețelele de socializare, una de la nașterea ei, una de acum. Acestea au venit insoțite de o declarație…

- Irina Begu (locul 45 WTA) a castigat, duminica seara, turneul de categorie WTA 250 de la Palermo. Jucatoarea romana de tenis și-a adjudecat astfel al cincilea sau trofeu la simplu in circuitul WTA. Begu a invins-o in finala pe jucatoarea italiana Lucia Bronzetti (locul 78 WTA), scor 6-2, 6-2. Meciul…

- Vacanța la mare pare sa fie una dintre principalele atracții pentru vedete. Printre persoanele publice din țara noastra care se bucura de relaxare in aceasta perioada se numara și Oana Roman, care a ales sa petreaca alaturi de fiica ei un sejur in Romania. Fiica lui Petre Roman profita de orice ocazie,…

- Nadia Comaneci l-a felicitat pe David Popovici pentru medaliile de aur caștigate la Campionatul Mondial de natație de la Budapesta. Fosta mare gimnasta a transmis un mesaj pe Instagram pentru sportivul in varsta de 17 ani și a povestit cand l-a intalnit pentru prima data. „Cu ani in urma, am avut deosebita…

- Frumoasa și mult indragita actrița și cantareața Natalia Oreiro a implinit 45 de ani. Ridurile au aparut și pe chipul Nataliei Oreiro, care a inventat cuvantul “Pupici”, in cadrul vizitei sale in Romania. Natalia Oreiro s-a nascut pe 19 mai 1977 in Montevideo, Uruguay. Inca din copilarie viața ei s-a…