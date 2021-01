Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe din Republica Moldova a venit cu o reactie dupa ce Ambasada Federatiei Ruse a comentat decizia Curtii Constitutionale de a anula legea prin care limba rusa urma sa devina limba de comunicare in relatia cu statul, la fel ca si limba romana. MAE a mentionat ca mesajul Ambasadei ruse…

- Incepand cu 26 ianuarie 2021, toate persoanele, сu varsta de peste 2 ani, care se vor deplasa in SUA pe cale aeriana, vor trebui sa prezinte la imbarcare un test cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 (Covid-19), efectuat cu maximum 3 zile inainte de zbor, anunța Ministerul de Externe…

- Moscova saluta faptul ca limba rusa a redobandit statutul de „limba de comunicare interetnica” in Republica Moldova, a anunțat Ministerul rus de Externe, potrivit publicației Independent.md, care preia TASS. Curtea Constituționala din Republica Moldova a anulat in 2018 acest statut, ca urmare a unei…

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene (MAEIE) a actualizat alertele de calatorie pentru cetațenii moldoveni in țarile lumii. Potrivit documentului, la ora actuala majoritatea statelor au impus restricții privind intrarea cetațenilor Republicii Moldova pe teritoriul acestora, transmite…

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene informeaza despre actualizarea alertelor de calatorie pentru cetațenii moldoveni. Potrivit informațiilor, la ora actuala majoritatea statelor au impus restricții privind intrarea cetațenilor Republicii Moldova pe teritoriul acestora.

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene informeaza despre actualizarea alertelor de calatorie pentru cetațenii moldoveni (conform situației din data de 20 noiembrie 2020), in alte stat, in special in ceea ce ține de starea de urgența, restricțiile de intrare, categoriile exceptate, prevederile…

- Ministerul de Externe a actualizat alerte de calatori. In aceste condiții, in continuare sint pastrate masurile restrictive și obligativitatea izolarii timp de 14 zile pentru moldovenii care planifica o calatori in strainatate, in urmatoarea perioada. Potrivit documentului, in Romania este menținuta…