Alerte cu bombe în spitalele din București Trupele speciale au intervenit dupa ce alerte cu bombe au fost inregistrate in mai multe spitale din București. Amenințarile au fost trimise managerilor spitalelor pe mail, iar trupele speciale s-au mobilizat pentru investigații. Chiar și Ministrul Sanatații a primit un mesaj de amemințare, in care se menționa ca sunt bombe in spitale, care vor exploda și vor omori mulți oameni. Conform stiripesurse.ro , nu exista elemente de ingrijorare, fiind cel mai probail vorba despre un anunț fals. Dintre spitalele care au primit mailuri de acest fel se numara: Spitalul Universitar, Spitalul de Copii Marie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Spitalul Universitar, Spitalul de Copii Marie Curie, Institutul de sanatate mintala, Spitalul de Oftalmologie sau Spitalul de Chirurgie Plastica și Arsuri, Institutul Marius Nasta și Spitalul Bagdasar Arseni au primit alerte cu bomba.

