Alertă! Un nou virus amenință întreaga planetă! Se ia în vacanțe Este alerta! Un nou virus amenința intreaga planeta. Cazurile de norovirus au explodat pe croazierele din Statele Unite, iar experții spun ca acesta este doar inceputul. Norovirusul este un virus extrem de infecțios care provoaca greața, varsaturi, diaree și dureri de stomac, caruia i se mai spune și virusul stomacului. O persoana poate lua acest virus atunci cand intra in contact cu o persoana infectata, consumand alimente, apa ori prin simpla atingere a unor suprafețe contaminate. In acest an, 13 astfel de focare au fost inregistrate de Centrele pentru controlul și prevenirea bolilor din Statele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

