Alertă! Un copil de 13 ani din Suceava, mușcat de o viperă neagră Un copil de 13 ani din județul Suceava a fost mușcat de o vipera chiar in curtea casei. Incidentul s-a petrecut in curtea gospodariei din Siliștea Noua, orașul Dolhasca, in timp ce copilul se juca langa un coteț. La un moment dat, de sub acel coteț a ieșit un șarpe care l-a mușcat pe baiat. Parinții acestuia alertați au sunat la 112.Copilul a fost transportat la spital, acolo unde a primit ingrijiri medicale și i s-a administrat serul anti-viperin. In acest moment, copilul este in afara oricarui pericol, fiind stabil Familia crede ca baiatul a fost atacat de o vipera neagra și mai mult, șarpele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

