ALERTĂ! Toader: Declanşez procedura legală pentru evaluarea activităţii procurorului general “Declanșez procedura legala pentru evaluarea activitații manageriale desfașurata de catre procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție ! Preambul: In urma cu cateva saptamani afirmam faptul ca vine vremea cand fiecare trebuie evaluat. In urma cu cateva luni apreciam disponibilitatea procurorului general al PICCJ pentru desecretizarea Protocolului din 2009. Zilele acestea aflam ca in realitate a fost “desecretizat” un protocol “abrogat” inca din 2016. Aceasta deoarece, potrivit art. 27 al Protocolului din decembrie 2016, “La data intrarii in vigoare a prezentului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Pentru fiecare vine o vreme a evaluarii” Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat sambata, pe Facebook, ca declanseaza procedura legala pentru evaluarea activitatii desfasurate de catre procurorul general, Augustin Lazar. Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat ca declaratia…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a anunțat sambata, pe Facebook, ca declanșeaza procedura legala pentru evaluarea activitații desfașurate de catre procurorul general, Augustin Lazar. „Declanșez procedura legala pentru evaluarea activitații manageriale desfașurata de catre procurorul general al Parchetului…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat sambata, pe Facebook, ca declanșeaza procedura legala pentru evaluarea activitații desfașurate de catre procurorul general, Augustin Lazar.„Declanșez procedura legala pentru evaluarea activitații manageriale desfașurata de catre procurorul general…

- Protocolul de cooperare incheiat in anul 2009 intre Serviciul Roman de Informatii, Inalta Curte de Casatie si Justitie si Parchetul General a ajuns in atentia opiniei publice, dupa ce a fost desecretizat. Dupa ce in prima faza Serviciul Roman de Informatii a publicat pe site acest protocol de sase pagini,…

- Potrivit Parchetului General, procedura de declasificare a Protocolului de cooperare incheiat in anul 2009 intre Serviciul Roman de Informatii, Inalta Curte de Casatie si Justitie si Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a fost definitivata la data de 14 iunie 2018. Documentul in…

- Inspectorul șef al Inspecției Judiciare a emis joi ordinul privind efectuarea unui control tematic la toate parchetele din cadrul Ministerului Public privind modalitatea de aplicare a Protocolului de cooperare intre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Serviciul Roman de Informatii…

- Inspectorul sef al Inspectiei Judiciare a emis azi ordinul privind efectuarea unui control tematic la toate parchetele din cadrul Ministerului Public privind modalitatea de aplicare a Protocolului de cooperare intre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Serviciul Roman de Informatii…

- Inspectorul sef al Inspectiei Judiciare a emis azi ordinul privind efectuarea unui control tematic la toate parchetele din cadrul Ministerului Public privind modalitatea de aplicare a Protocolului de cooperare intre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Serviciul Roman de Informatii…