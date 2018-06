Stiri pe aceeasi tema

- Unele site-uri care transmit meciurile online de la Campionatul Mondial de Fotbal din Rusia prezinta riscuri de securitate, prin care infractorii cibernetici promoveaza campanii menite sa compromita dispozitivele utilizatorilor, atrag atentia expertii, intr-un articol publicat pe blogul din Romania…

- A aparut si primul incident de la Cupa Mondiala din Rusia, dupa doar trei zile, anunta presa din Rusia. Un taxi a intrat in mai multi fani prezenti in Rusia pentru a-si sustine echipa. Incidentul s-a lasat cu victime, sapte fani au fost raniti, scrie agentia de presa rusa TASS. Presa rusa…

- Cupa Mondiala 2018 a inceput astazi! Editia a 21-a a CM 2018 de fotbal este gazduita de Rusia pana pe 15 iulie, pe 12 stadioane din 11 orase. Romania nu s-a calificat la Cupa Mondiala din acest an. Reprezentativa Rusiei a invins, joi, pe stadionul Lujniki, din Moscova, cu scorul de 5-0 (2-0), selectionata…

- Timisorenii pot viziona, de pe 14 iunie, meciurile de la Campionatul Mondial de Fotbal din Rusia, pe un ecran special, la cel mai important mall din oras, in food court. Agenda Iulius Mall de la finalul saptamanii mai include si un targ tematic.

- Campionatul Mondial de Fotbal 2018 este pe punctul de a incepe. Principalul dispozitiv pe care sunt urmarite meciurile este televizorul. Nu e de mirare, astfel, ca preturile acestor produse au crescut in Romania inainte de Cupa Mondiala. Potrivit magazinului online evoMAG, pretul mediu pentru un TV…

- Cine este gazda Campionatului Mondial de fotbal din 2026. Al 68-lea Congres al FIFA, gazduit miercuri la Moscova, va decide prin vot gazda Cupei Mondiale de fotbal din 2026, urmand sa aleaga intre candidatura Marocului si cea comuna a SUA, Canadei si Mexicului. ACTUALIZARE 13 iunie. SUA, Canada și Mexic…

- Cine este gazda Campionatului Mondial de fotbal din 2026. Al 68-lea Congres al FIFA, gazduit miercuri la Moscova, va decide prin vot gazda Cupei Mondiale de fotbal din 2026, urmand sa aleaga intre candidatura Marocului si cea comuna a SUA, Canadei si Mexicului. Cei 211 membri ai federatiilor nationale…

- Ministerul francez de Interne a dispus, marti, interzicerea transmiterii pe ecrane mari, in zone publice, a meciurilor de la Campionatul mondial de fotbal programat in Rusia, de teama riscurilor teroriste, informeaza cotidianul Nice Matin, potrivit Mediafax."Va aduc in atentie faptul ca vizionarea…