- Conform unei hotarari adoptate miercuri de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Brasov, obligativitatea purtarii mastii se impune tuturor persoanelor cu varsta de peste cinci ani. De asemenea, CJSU a decis functionarea in scenariul rosu, pentru o perioada de 14 zile, a Liceului "St. O. Iosif"…

- In judetul Brasov, masca de protectie devine obligatorie in toate spatiile publice inchise sau deschise, anunta Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta. De asemenea, se interzic evenimentele private si circulatia in grupuri pietonale mai mari de sase persoane care nu apartin aceleiasi familii,…

- In judetul Brasov au fost instituite, miercuri, obligativitatea purtarii mastii de protectie in toate spatiile publice inchise sau deschise, interzicerea organizarii de evenimente private, a circulatiei in grupuri pietonale mai mari de sase persoane care nu apartin aceleiasi familii, precum si formarea…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Brașov a adoptat astazi Hotararea nr. 29/21.10.2020, privind funcționarea in „scenariul roșu”, pentru o perioada de 14 zile, a Liceului „Șt. O. Iosif” din Rupea și a Școlii Gimnaziale Cristian. De asemenea, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Brașov…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Bistrița-Nasaud a decis ca purtarea maștii de protecție este obligatorie in doua localitați din județ, in care incidența cazurilor de Covid a depașit 3 la mia de locuitori, anunța MEDIAFAX.CJSU Bistrița-Nasaud a decis joi ca localitațile…

- Conform Hotararii nr. 18/29 iulie 2020, emisa de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Brasov, la spectacolele organizate de Opera Brasov in aer liber, purtarea mastii de protectie este obligatorie! Potrivit Art.2 din Hotarare, „se instituie obligativitatea purtarii mastii de protectie la toate…