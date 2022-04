Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii anunta ca recruteaza experti in domeniul IT&C pentru implementarea reformelor si investitiilor asumate de Romania in acest domeniu prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR). Salariile sunt de pana la 4000 de euro net, iar specialistii vor fi angajati pana in anul 2026. Angajarile vin pe fondul creșterii constante a numarului de angajați la stat, in ciuda reformelor asumate de PNL privind reforma administrației publice. Astfel, doar in 2021 numarul bugetarilor a crescut cu 13.000, ajungand la 1,26 milioane. „Ministerul Cercetarii, Inovarii…