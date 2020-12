ALERTĂ! S-au blocat NEGOCIERILE de la VILA LAC! Discuțiile intre echipele de negociere ale PNL, USR PLUS și UDMR reunite sambata la Vila Lac pentru a imparți funcțiile in Guvern și la varful Parlamentului, sunt blocate de cateva ore din cauza ca cei de la USR PLUS pun o condiție fara de care ei nu accepta sa se mearga mai departe: sa primeasca funcția de prim-ministru, sau daca nu, pe cea de președinte al Camerei Deputaților, pentru Dan Barna., susțin surse politice. MIHAIL NEAMȚU a inceput RAZBOIUL cu partidul lui BASESCU Mai exact, cei de la USR PLUS cer ca daca PNL va avea funcția de premier, ei sa o primeasca obligatoriu pe cea de președinte… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

