Stiri pe aceeasi tema

- Rusia intenționeaza sa puna in funcțiune aproximativ 50 de noi rachete balistice intercontinentale Sarmat, cu capacitate nucleara, pana la sfarșitul toamnei, a declarat directorul general al agenției spațiale Roscosmos, Dmitri Rogozin. Rachetele urmeaza sa fie fabricate in orașul siberian Krasnoyarsk,…

- La televiziunea rusa de stat, Rossia 1, se discuta foarte natural si chiar pe un ton relaxat despre un potential atac nuclear asupra Statelor Unite, in contextul in care, miercuri, Rusia a lansat cu succes, in cadrul unui test, racheta balistica intercontinentala „Satan 2". O singura racheta de acest…

- Rusia va folosi arme nucleare doar daca insasi existenta ei ar fi amenintata, a declarat, marti, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agentia de presa Tass, relateaza Reuters. Declaratia oficialului rus facuta la aproape patru saptamani dupa ce Rusia si-a trimis trupele in Ucraina,…

- Rogozin a dezmintit informatiile aparute in media potrivit carora centrele de control al satelitilor din Rusia ar fi fost piratate in contextul invaziei militare ruse in Ucraina si a avertizat cu privire la orice incercari de a face acest lucru, a relatat agentia de presa rusa Interfax.Seful Roskosmos…