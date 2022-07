Alertă roșie în Spania. Greva Ryanair, prelungită până anul viitor! Greva personalului navigant al companiei Ryanair in Spania, care a inceput la sfarșitul lunii iunie, va continua pana in ianuarie 2023, cu intreruperi periodice ale activitații timp de 24 de ore, au anunțat miercuri cele doua sindicate aflate la originea protestului. Angajații spanioli ai companiei aeriene low-cost au intrat in greva pe 24 iunie pentru […] The post Alerta roșie in Spania. Greva Ryanair, prelungita pana anul viitor! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

