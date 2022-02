Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a cerut miercuri Romaniei sa respecte cerintele din Directiva europeana privind tratarea apelor urbane reziduale (Directiva Consiliului 91/271/CEE), informeaza un comunicat de presa al executivului comunitar. Potrivit acestei directive, oraselor li se cere sa puna in aplicare infrastructura…

- Curtea Constitutionala romana a apreciat vineri ca o hotarare a Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) cu sediul la Luxemburg nu poate fi aplicata fara o modificare prealabila a Constitutiei. Dupa Polonia, Romania, de facto, pune sub semnul intrebarii primatul legislatiei europene asupra celei…

- La fel ca in 2020, si anul acesta nu a dus lipsa de evenimente mai putin dorite de Romania pe domeniul protectiei mediului. Comisia Europeana nu ne-a slabit din ochi si, in cele din urma, ne-a trimis in judecata pentru ca nu am reusit sa inchidem cateva zeci de depozite de deseuri neconforme. De asemenea,…

- Motivele pentru care s-a luat decizia ca Romania sa fie trimisa in fața Curții de Justiție a Uniunii Europene sunt nerespectarea normelor UE referitoare la combaterea poluarii industriale și faptul ca nu a fost adoptat un program de control al poluarii atmosferice, potrivit unui comunicat al Comisiei…

- Romania, din nou in fața Curții de Justiție a UE din cauza deșeurilor Foto: Arhiva. Realizator: Constanta Comanici - România ajunge din nou în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru ca nu a respectat obligațiile legate de gestionarea deșeurilor. Comisia Europeana a facut aceasta…

- Comisia Europeana a hotarat vineri sa trimita din nou Romania in fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene pentru nerespectarea pe deplin a hotararii Curtii din 18 octombrie 2018, care constata neindeplinirea obligatiilor sale in temeiul Directivei privind depozitele de deseuri (Directiva 1999/31/CE),…