Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Maramureș informeaza opinia publica, avand in vedere evoluția situației epidemiologice, ca nu va fi prelungita masura de carantina zonala pentru localitațile Tauții Magherauș, Sacalaseni si comuna Recea cu satele aparținatoare Recea, Mocira, Sasar, Lapusel si Bozanta Mica. In ceea ce privește prelungirea masurii de carantina zonala pentru municipiul Baia Mare, aceasta este in analiza și se va reveni cu detalii. ZiarMM The post ALERTA: Recea, Tauții Magherauș și Sacalașeni ies din carantina. Pentru Baia Mare inca se discuta appeared first on ZiarMM…