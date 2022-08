Alertă printre iubitorii de animale. Un virus misterios face ravagii: zeci de cățeluși au murit în ultimele zile! Ingrijorare majora in randul iubitorilor de animale dintr-un stat american, ca urmare a apariției unei boli neidentificate inca și care face victime printre caței. Un virus misterios a imbolnavit și ucis zeci de caini in statul american Michigan, potrivit nypost.com. Boala nu a fost identificata deocamdata. Despre ea se știe, insa, ca provoaca probleme gastrointestinale […] The post Alerta printre iubitorii de animale. Un virus misterios face ravagii: zeci de cațeluși au murit in ultimele zile! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

