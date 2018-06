ALERTĂ! Prima reacție a ELENEI UDREA La scurt timp dupa ce a primit condamnarea de 6 ani, Elena Udrea, care se afla in Costa Rica, a avut prima reacție, pe contul sau de Facebook. Iata mesajul intreg: "Multumesc tuturor celor care ati crezut si credeti in dreptatea mea, tuturor celor care m-ati sustinut, ma sustineti, v-ati rugat si va rugati pentru mine! Multumesc presei care a dus si duce o lupta mai apriga si mai determinata pentru adevar si oprirea abuzurilor din Romania, decat o duc alesii poporului, cei care ar avea obligatia sa o faca. Sistemul inca exista si functioneaza, Protocoalele si culoarele din justitie sunt in continuare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru Elena Udrea, sustine, intr-o interventie televizata din Costa Rica, ca politicienii care conduc Romania sunt slabi, precizand, referitor la liderul PSD, Liviu Dragnea, ca face "un pas inainte si zece inapoi".

- Fostul ministru Elena Udrea, sustine, intr-o interventie televizata din Costa Rica, ca politicienii care conduc Romania sunt slabi, precizand, referitor la liderul PSD, Liviu Dragnea, ca face "un pas inainte si zece inapoi".

- Elena Udrea a reacționat sambata, pe Facebook, la articolul aparut in presa din Costa Rica despre "romanii fugari" și in care ea este data drept exemplu, afirmand ca materialul respectiv "nu este unul intamplator" și denunța o "acțiune a Securitații din Romania in Costa Rica". "Ma intreb ce urmeaza?…

- Publicatia Diario Extra a difuzat un articol intitulat „Romanii fugari aleg Costa Rica drept refugiu”, in care sunt menționate Elena Udrea și Alinca Bica. Udrea a reacționat pe Facebook, susținand ca acel articol nu este intamplator și ca ea este ”importanta” pentru Sistemul din Romania, nu și pentru…

- “Materialul respectiv nu este unul intamplator, asa cum nu intamplator au mai aparut alte articole in presa online si o ampla stire tv in saptamanile din urma. Daca cele de data trecuta citau DIGI Tv, cel recent, despre care vorbim acum, citeaza Rise Project, din partea caruia au si fost aici reprezentanti.…

- Publicatia Diario Extra difuzeaza un articol intitulat „Romanii fugari aleg Costa Rica drept refugiu“, referindu-se la Elena Udrea, despre care afirma ca este „o femeie foarte controversata in tara ei“, amintind ca este fost ministru si ca este acuzata de coruptie. Articolul, care invoca si presa din…

- Comisia Europeana reactioneaza la documentul prezentat duminica seara de Antena 3, despre care s-a spus ca ar fi o lista neagra a unor oameni pe care Bruxelles-ul ii dorea condamnati.Intr-un raspuns pentru STIRIPESURSE.RO. reprezentanta de la Bucuresti a Comisiei Europene afirma: "Ca o regula…

- Tanara polițista din Vrancea Lenuța Cernica, diagnosticata cu tumoare cerebrala, a fost operata cu succes la International Neuroscience Institute din Hanovra, Germania. Astfel, polițista pentru salvarea careia o țara intreaga s-a mobilizat exemplar, ajutand-o sa stranga banii necesari intervenției chirurgicale,…