ALERTĂ: Polonia a fost contaminată de praful radioactiv din Ucraina! Radiațiile și praful uranian otravitor au ajuns in ziua de 15 mai a.c. la Lublin in Polonia, de la depozitul de muniție lovit de rachetele rusești Kinjal in Ucraina in ziua de vineri 12 mai. ”Praful din muniția cu uraniu a ajuns in doua zile la 400 km distanța” Informația a fost confirmata de Agenția de Protecție a Mediului din Polonia. Practic, in acel depozit de muniție se aflau de obuze de tanc cu uraniu saracit furnizate Ucrainei de Marea Britanie, muniție in valoare de aproximativ 500 de milioane de dolari. Nivelurile de radioactivitate prezentate in grafic au fost masurate și de catre… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

