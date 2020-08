Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, afirma ca majorarea pensiilor cu doar 14% fata de 40% cat prevede legea inseamna ca respecta legea doar in proportie de 35%. "Pedeapsa pentru voi este ca meritati ca si pensionarii sa respecte tot 35% din ordinele pe care voi le dati", le-a transmis Tariceanu…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, susține ca o creștere cu doar 14% a pensiilor, de la 1 septembrie, ar echivala cu o taiere a bugetului de pensii, in cadrul rectificarii bugetare, asta pentru ca, in decembrie, liberalii anunțau ca sunt prevazuți banii in buget pentru creșterea pensiilor…

- ​Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca Guvernul Orban "trebuie sa plece" si ca o masura de sustinere economica o reprezinta cresterea veniturilor populatiei."Guvernul Iohannis-Orban testeaza prin media aservita varianta maririi pensiilor doar cu 14%, si nu cu…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, aduce acuzații de o gravitate fara precedent Executivului condus de Ludovic Orban. Intr-o postare pe contul sau de socializare, acesta susține ca “trebuie sa...

- In cadrul emisiunii "Ultima ora" prezentata de jurnalista Lili Ruse, Calin Popescu a criticat decizia Guvernului de a prelungi starea de alerta. "Nu vad ce sa mai asteptam ca sa ne convingem ca tot ceea ce se face este o mascarada. Presdeintele isi bate joc de noi pe fata. Starea de urgenta…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, anunta marti, pe pagina sa de Facebook, ca formatiunea pe care o reprezinta nu va vota prelungirea starii de alerta, in cazul in care autoritatile vor considera necesar acest lucru.

- "Vom face ce am facut si la votul anterior, atunci cand toti parlamentarii Pro Romania am votat impotriva instituirii starii de alerta. Daca credeam in urma cu trei saptamani, cu atat mai mult credem acum ca, din punct de vedere economic, in primul rand, Romania nu mai poate sa stea intr-o stare…

- ALDE, partidul condus de Calin Popescu Tariceanu, acuza Guvernul Orban ca pregatește prelungirea Starii de Alerta, dupa data de 15 iunie, pentru a evita o moțiune de cenzura in Parlament. „Punem pariu ca Parlamentul nu va mai vota aceasta stare excepționala!”, a adaugat ALDE.„Ca sa evite…