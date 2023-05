Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" Constanta anunta faptul ca doua persoane sunt in pericol de inec, in zona de nord a litoralului.Mai precis, este vorba de solicitarea de interventie la doua persoane aflate in pericol de inec, la plaja Maho, in capatul strazii D10.Intervine: 1 Asas…

- Doua persoane au cazut, sambata, intr-un bazin, la Rafinaria Petromidia Navodari. La fata locului au fost trimise mai multe echipaje de pompieri si medicale. Victimele au fost scoase, dar sunt inconstiente. ”Intervenim la Petromidia, la 2 persoane cazute intr-un bazin”, anunta, sambata, Inspectoratul…

- Velierul "Vanare de vant" a plutit in deriva pe Marea Neagra, in zona Vama Veche, iar pentru recuperarea lui a fost nevoie de intervenția specialiștilor Agenției Romane de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM).

- Sarbatorile zilei de 7 mai - Aratarea pe cer a semnului Sfintei Cruci in Ierusalim/ Sfinții Acachie si CodratOrtodoxe CITESTE SI Incep lucrarile la cea mai mare cladire din Romania, dupa cea a Palatului Parlamentului 04:01 3222 Ramona Strugariu si Dragos Pislaru - alesi copresedinti ai REPER…

- Zeci de persoane au fost evacuate, in noaptea de duminica spre luni, dintr-un hotel din Mamaia, dupa ce s-a declansat alarma de incendiu, iar in cladire se simtea miros de fum. Potrivit Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, pompierii au fost solicitati sa intervina dupa ce alarma de incendiu…

- Pompierii constanteni au fost solicitati sa intervina joi dimineata, dupa ce o barca pescareasca s-a scufundat pe jumatate in Lacul Siutghiol din Mamaia. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a transmis ca pompierii au fost anuntati sa intervina, prin apel la 112, in statiunea Mamaia, la…

- O explozie s-a produs, vineri, la o nava aflata in Santierul Naval Midia, trei persoane fiind ranite. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a transmis ca pompierii au fost anuntati de producerea unei explozii la o nava aflata in reparatii la Santierul Naval Midia. In urma deflagratiei, trei…

- Trei pescadoare bulgaresti au fost prinse in timp ce pescuiau ilegal in zona economica exclusiva a Romaniei in Marea Neagra, iar la bordul acestora autoritatile au gasit calcan si rechin. Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au desfasurat o actiune comuna impreuna cu reprezentanti ai…