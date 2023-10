Alertă pe o cursă WizzAir București-Dubai. Avionul a fost întors din drum la Istanbul O cursa pe ruta București – Dubai a fost intoarsa din drum dupa ce echipajul nu a primit drept de survol. Alerta pe o cursa care a plecat din București catre Dubai. Aeronava a fost intoarsa din drum la Instanbul din cauza ca nu avea drept de a zbura. La solicitarea redacției ziarului Puterea, reprezentanții companiei au spus ca vor reveni cu un raspuns oficial. Pana la ora publicarii articolului nu am primit niciun raspuns. Conform unor surse Puterea, zborul a fost efectuat de WizzAir Malta in loc de WizzAir Abu-Dhabi sau Wizz Hungary cu care se efectua de obicei aceasta cursa și care aveau toate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O cursa pe ruta București – Dubai a fost intoarsa din drum dupa ce echipajul nu a primit drept de survol. Alerta pe o cursa care a plecat din București catre Dubai. Aeronava a fost intoarsa din drum la Instanbul din cauza unei amenințari teroriste. La solicitarea redacției ziarului Puterea, reprezentanții…

- Premierul anunța ca discuțiile cu Comisia Europeana pe tema pensiilor speciale este pe final, iar saptamana aceasta se va lua o decizie. Premierul Marcel Ciolacu a afirmat, miercuri, la Ploiesti, referindu-se la problema pensiilor speciale, ca nu a fost primit un raspuns oficial de la Comisia Europeana,…

- O aeronava a companiei Tailwind Airlines care zbura pe ruta Antalya-Praga și care avea la bord 112 pasageri a aterizat de urgența, vineri dimineața, pe Aeroportul ”Henri Coanda” București, dupa ce a anunțat detectarea unor posibile scurgeri de combustibil. Avionul a aterizat in siguranța și iși va continua…

- Un avion, care zbura pe ruta Antalya-Praga, a aterizat de urgenta, azi dimineata, pe Aeroportul ”Henri Coanda” Bucuresti. Personalul companiei Tailwind Airlines a anuntat detectarea unor posibile scurgeri de combustibil. Avionul a aterizat in siguranta si isi va continua cursa, dupa verificari. ”In…

- Vladimir Putin și președintele Republicii Turcia, Recep Tayyip Erdogan, au purtat luni discuții, in cadrul unei intalniri care s-a desfașurat la Soci. Liderul de la Kremlin a transmis, la sfarșitul intrevederii, ca Rusia nu refuza, ba, mai mult, ca nici nu a refuzat aceste negocieri privind modul in…

- Alarma majora, duminica, pe aeroportul din Hamburg. Zborul Lufthansa „LH17” a decolat la ora 12:11, cu destinația Frankfurt pe Main. La scurt timp dupa decolare, avionul cu 194 de pasageri la bord a fost insa nevoit sa se intoarca pe pista, relateaza Știri Diaspora.Echipajul aeronavei A321 a raportat…

- Cel putin 23 de persoane au fost ranite in urma unui seism cu magnitudinea 5,2 pe Richter care s-a produs in sudul Turciei, la aproximativ sase luni dupa o serie de cutremure devastatoare care au lovit aceasta regiune, transmite agentia DPA, conform AGERPRES. Ministrul turc al Sanatatii a declarat ca…

- ”Avand in vedere nevoile de hrana ale tarilor celor mai nevoiase, optiuni sunt in curs de elaborare pentru a permite livrari de cereale rusesti (…). Exista o vointa de cooperare in domeniu cu Turcia”, anunta intr-un comunicat Kremlinul, rezumand continutul declaratiilor lui Vladimir Putin. REFUZ DE…