O aeronava de recunoastere britanica ar fi incalcat frontiera aeriana a Rusiei in apropiere de Capul Sviatoi Nos, situat intre Marea Barents si Marea Alba, potrivit ministerului Apararii de la Moscova, informeaza The Sun. „Avionul a incalcat granita de stat rusa in zona Capului Sviatoi Nos”, in regiunea de nord a orasului Murmansk, a precizat […] The post Alerta pe cer: un avion spion britanic a trecut granițele lui Putin, in apropierea bazelor de rachete hipersonice appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .