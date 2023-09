Stiri pe aceeasi tema

- O aeronava a companiei Tailwind Airlines care zbura pe ruta Antalya-Praga si care avea la bord 112 pasageri a aterizat de urgenta, vineri dimineata, pe Aeroportul ”Henri Coanda” Bucuresti, dupa ce a anuntat detectarea unor posibile scurgeri de combustibil. ”In cursul diminetii de vineri, 8 septembrie,…

- Este panica pe Aeroportul Otopeni, dupa ce un avion care decola din Turcia a fost nevoit sa aterizeze, in urma unei amenințari cu bomba. SRI a intervenit și a confirmat ca este vorba despre o alerta.

- O aeronava a companiei Pegasus Airlines ce zbura pe ruta Istanbul - Dusseldorf a aterizat luni dupa-amiaza de urgența pe Aeroportul Henri Coanda din Otopeni din cauza unui avertisment referitor la existența unei bombe la bord.