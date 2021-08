Alertă ONU: Talibanii au început epurările, cine a colaborat cu occidentalii trebuie eliminat Cei mai expusi riscului sunt persoanele care au avut posturi de raspundere in armata, poliție și serviciile secrete, in timpul guvernarii prooccidentale, afirma un raport ONU citat de The Hill . Acestea ar urma sa fie amenințate cu tortura si execuție și, cel mai probabil, chiar supuse acestor tratamente inumane.Mai mult, potrivit raportului, talibanii nu s-ar mulțumit cu vizite din usa in usa la domiciliile celor pe care-i cauta, ci au ajuns pana la alți membri ai familiei.„Ei vizeaza familiile celor care refuza sa se predea si le pedepsesc potrivit legii Sharia” a declarat pentru AFP oficialul… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

