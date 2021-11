Alertă! Noi măsuri și relaxări pentru vaccinați Guvernul a adoptat vineri, 26 noiembrie, hotararea privind introducerea mai multor relaxari, valabile doar pentru persoanele vaccinate sau trecute recent prin boala. Lucian Bode, ministrul de Interne, a anuntat vineri, intr-o conferinta de presa, noile masuri adoptate de Guvern. Astfel, ceremoniile dedicate zilei de 1 decembrie vor putea fi organizate cu participarea a cel mult 400 de persoane in Capitala si cel mult 200 de persoane in municipiile de resedinta, atat timp cat se asigura o distanta sociala de minimum 1 metru. Masca sanitara este obligatorie, iar participantii trebuie sa fie vaccinati… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

