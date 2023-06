Alertă. Niciun ministru PSD nu este sigur că se va regăsi, după rotativă, în noul Guvern Luptele interne din interiorul PSD și PNL pentru a prinde un fotoliu de ministru in viitorul Guvern dupa rotativa au atins cote greu de imaginat, mai ales la PSD. Gabriela Firea vrea viceprim-ministru dupa rotativa La ora actuala, niciunul dintre cei noua miniștri ai PSD nu este sigur ca se va regasi in noul guvern dupa rotativa. Faptul ca maine sunt convocați la București liderii tuturor organizațiilor județene demonstreaza ca baronii locali ai PSD sunt nemulțumiți de actualii miniștri. Practic, cei noua miniștrii sunt susținuți de șapte organizații județene-Buzau și București-cate doi miniștrii,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce profesorii se afla in strada de mai bine de trei saptamani, iar alte sindicate au ieșit in strada, PSD-iștii s-au reunit la Buzau sa puna la cale rotativa care il va avea ca premier pe insuși Marcel Ciolacu. In prima zi de Dragaica, Constantin Toma i-a invitat la masa pe mai marii din PSD,…

- Controale masive realizate de cei de la ANPC. Au fost descoperite numeroase nereguli. Potrivit ultimelor informații, Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a dat 89 de amenzi in valoare de circa 700.000 de lei in urma unor controale la companiile feroviare. De asemenea, in urma…

- Circa 7.000 de fermieri protesteaza, vineri, in tara, fata de politica Comisiei Europene care n-a facut mai nimic sa-i ajute sa depașeasca situația actuala determinata de afluxul de cereale din Ucraina. Au aparut și primele incidente intre fermieri și jandarmi la Mureș. Protestul a inceput la ora 10.00,…

- Sunt proteste uriase in tara. Mii de fermieri din mai multe judete au iesit in strada cu tractoarele si cu utilajele agricole in semn de protest fata de pierderile suferite din cauza granelor din Ucraina. Ei acuza ca exporturile de produse agricole fara taxe vamale din Ucraina duc la scaderi importante…

- Sute de vehicule si utilaje agricole se vor deplasa, vineri, cu viteza redusa, in coloana, in mai multe zone din Romania, intr-o acțiune de protest a fermierilor fața de „solutia gasita de Comisia Europeana la problemele si dezechilibrele grave cu care se confrunta sectorul agro-alimentar”. Vor fi restricții…

- Fermierii romani protesteaza, vineri, in mai multe zone din țara, in vami și la prefecturile locale, precum și in fața sediului Comisiei Europene de la București pentru a-și exprima nemulțumirea cu privire la soluția gasita de Comisia Europeana la problemele și dezechilibrele grave cu care se confrunta,…