- "Serviciul Roman de Informatii, prin unitatea sa specializata in domeniul cyberintelligence - Centrul National Cyberint (CNC) - detine date si informatii certe, inclusiv de ordin tehnic, ca asupra unor institutii financiare din Romania au avut loc atacuri cibernetice de amploare in perioada iunie –…

