Cele doua proiectile au fost trase in directia est, deasupra marii, in regiunea Wonsan, pe coasta estica, a precizat Statul Major interarme sud-coreean intr-un comunicat. "Armata supravegheaza eventuale alte lansari si este pregatita" (sa actioneze), se poate citi in comunicat.



Coreea de Nord a intreprins la sfarsitul anului trecut o serie de tiruri, dintre care ultimul in noiembrie, anuntand uneori tiruri cu rachete balistice sau teste ale "sistemului de lansare multiplu de rachete ghidate de calibru mare". De asemenea, Coreea de Nord a testat in decembrie un motor de racheta.



Liderul…