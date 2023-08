Alertă meteo. După caniculă vine potopul. 9 județe sub cod de inundații și viituri Dupa perioada de canicula extrema, hidrologii au lansat avertismente de inundații și viituri. 9 județe sunt sub atenționare. Hidrologii au emis, miercuri, o serie de avertizari de inundatii, valabile pe parcursul acestei zile pe cursuri de apa de pe raza a noua judete.Astfel, etapizat, pana la ora 22:00, ca urmare a precipitatiilor inregistrate, a celor prognozate si propagarii, se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale si cresteri de debite si niveluri cu posibile depasiri ale Cotelor de atentie, pe raurile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

