- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare meteo de ninsori puternice in Romania. Intreg teritoriul țarii va fi cuprins de un val de ger, iar temperaturile vor scadea considerabil, in urmatoarele zile. In unele zone, vantul va viscoli zapada, așa ca mare atenție daca planuiești o excursie…

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 17-12-2021 Ora : 9:30 Nr. mesajului:1 Intervalul : 17 decembrie, ora 10:00 – 20 decembrie, ora 10:00 Zonele afectate : altitudini de peste 1700 m in Carpații Meridionali și de Curbura Fenomene : ninsori moderate cantitativ…

- Sunt informații de ultima ora, venite de la meteorologi, cu privire la vreme, pe finalul acestei saptamani. Sunt anunțate ploi, dar și ninsori. De asemenea, nici vantul nu va lipsi din peisaj, in unele regiuni. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, 10 decembrie, o informare meteo,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare meteo cod galben de ninsori insemnate cantitativ și intensificari ale vantului, valabila de marți dimineața, ora 6:00, pana miercuri la amiaza, ora 18.00. Conform ANM, zonele afectate sunt sudul și estul Transilvaniei, nordul și centrul…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis duminica dimineața, 5 decembrie, o atenționare meteo – cod galben de ninsori și intensificari ale vantului, valabila de duminica, ora 20.00, pana luni dimineața, la ora 8.00. Potrivit ANM, zonele afectate sunt Carpații Meridionali, la altitudini de…

- Administrația Naționala de Meteorologie anunta ploi iabundente in mai multe regiuni ale tarii, fiind emis un Cod Galben, valabil pana duminica. De sambata ora 10.00 pana duminica la ora 8.00, in sudul, estul și centrul țarii va continua sa ploua. Care sunt cele cinic județe afectate de ploi abundente.

- Administratia Naționala de Meteorologie (ANM) a emis noi avertizari de vreme extrema. Meteorologii au anunțat Cod Portocaliu și Cod Galben de ploi torențiale și vijelii. Zonle afectate in care va fi vreme severa pana miercuri.

- Alerta meteo ANM. Frigul vine in toata țara, iar la munte sunt anunțate ninsori. Iata cele mai noi informații despre vremea in Romania, conform ANM. Alerta meteo ANM. Vine frigul in Romania, in toata țara ANM- Administrația Naționala de Meteorologie a emis azi o noua atenționare meteorologica de vreme…