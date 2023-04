Alertă meteo de fenomene extreme: cod portocaliu de ninsori și vânt puternic. România, lovită de vortexul polar - HARTA COD GALBENInterval de valabilitate: 03 aprilie, ora 23 – 05 aprilie, ora 10Fenomene vizate: cantitați insemnate de precipitații, ninsori și intensificari ale vantului, vreme deosebit de receZone afectate: conform textului și harțiiIn intervalul mentionat, vremea va fi deosebit de rece și temporar vor fi precipitatii mai ales in sudul, centrul si estul teritoriului, iar in noaptea de marți spre miercuri (04/05 aprilie), aria acestora se va restrange catre nord-est.In regiunile sudice și sud-estice va ploua, iar la munte și in zonele mai joase de relief din nordul și centrul Moldovei, Transilvania… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 30 martie, vremea va fi mult mai rece decat ar fi normal la aceasta data. Temperaturile maxime se vor incadra intre minus 1 grad in estul Transilvaniei și 11 grade Celsius in sudul Olteniei și Munteniei, iar cele minime se vor situa intre minus 9 și 1 grad Celsius, mai coborate in depresiunile…

- INFORMARE METEOROLOGICAInterval de valabilitate: 27 martie, ora 06 – 29 martie, ora 21Fenomene vizate: intensificari ale vantului, precipitații moderate cantitativ, racire accentuata – ingheț la sol și brumaZone afectate: conform textuluiIn intervalul menționat, precipitațiile se vor extinde treptat…

- INFORMARE METEOROLOGICAInterval de valabilitate: 15 martie, ora 16 – 16 martie, ora 20Fenomene vizate: intensificari ale vantului, precipitații moderate cantitativZone afectate: conform textuluiIn intervalul menționat, precipitațiile se vor extinde treptat dinspre vest și vor cuprinde cea mai mare parte…

- COD : ROȘUValabil de la : 21-02-2023 ora 14:40 pana la : 21-02-2023 ora 18:00In zona : Județul Suceava , zona de munte de peste 1800 m;Se vor semnala : intensificari puternice ale vantului care vor depași la rafala 145 km/h.Județul Suceava este deja sub Cod galben și Cod portocaliu, marți, pana la ora…

- COD GALBENInterval de valabilitate: 19 februarie, ora 11 – 22 februarie, ora 08Fenomene vizate: intensificari ale vantuluiZone afectate: la munte, la altitudini mai mari de 1500 mLa munte, la altitudini mai mari de 1500 m vantul va avea intensificari susținute cu rafale de 70...100 km/h. Pe…

- Zonele afectate: conform textului și harții;Fenomene: intensificari susținute ale vantului;ATENȚIONARE METEOROLOGICACOD GALBENInterval de valabilitate: 16 ianuarie, ora 17 – 17 ianuarie, ora 22Fenomene vizate: intensificari susținute ale vantuluiZone afectate: conform textului și harții In Carpații…

- ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBENInterval de valabilitate: 12 ianuarie, ora 10 – 13 ianuarie, ora 06Fenomene vizate: depuneri de poleiZone afectate: conform textului și harțiiIn intervalul menționat, in Moldova și in nord-estul Munteniei temporar se vor semnala precipitații slabe mixte (ploaie, burnița…

- ANM a emis atebnționari meteo privind inrautațirea vremii in mare parte din țara. MESAJ 1 ACTUALIZARE INFORMARE METEOROLOGICA Interval de valabilitate: 10 ianuarie, ora 10 – 12 ianuarie, ora 10. Fenomene vizate: precipitații moderate cantitativ, polei, intensificari ale vantului. Zone afectate: conform…