Alertă medicală: sunt raportate aproximativ 100 de noi cazuri de rujeolă Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), in perioada 13-17 ianuarie, au fost raportate inca 92 de cazuri nou confirmate, in 11 judete.



Astfel, in Suceava au fost raportate 21 de cazuri, in Salaj si Timis - cate 15, in Satu Mare - 13, in Neamt - noua, in Caras-Severin - sapte, in Iasi - cinci, in Arad, Brasov si Maramures - cate doua cazuri, iar in Dambovita un caz.



Ca urmare, numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana in 17 ianuarie este 19.088, din care 64 de decese.



Sursa articol si foto: rtv.net

