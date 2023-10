Stiri pe aceeasi tema

- ​Paxlovid, medicament antiviral pentru tratarea COVID-19 dezvoltat de Pfizer, va ajunge in perioada urmatoare in Romania. Anterior, in Romania a fost disponibil, pentru tratarea COVID-19, doar antiviralul Molnupiravir, dezvoltat de Merck. Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a anunțat, joi, la dezbaterea…

- Cazurile de COVID au crescut alarmant in Romania! Potrivit datelor publicate de Ministerul Sanatații, in perioada 18 - 24 septembrie au fost inregistrate 14.861 cazuri noi de persoane infectate cu SARS - CoV - 2 (COVID - 19), fața de 11.226 cate erau cu o saptamana in urma.

- Alerta la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din Capitala, acolo unde medicii au identificat un focar de Covid-19, dupa ce majoritatea copiilor veniți de urgența in unitatea medicala cu simptome specifice, au fost diagnosticați cu acest virus. Potrivit primelor informații, categoria de copii cea mai afectata…

- Numarul persoanelor diagnosticate cu Covid-19 este in creștere in ultima perioada, susțin cadrele medicale. Acest fenomen este ingrijorator, iar doctorii vin cu explicații, dar și cu o serie de sfaturi.

- Organizația Mondiala a Sanatații a clasificat miercuri tulpina de coronavirus EG.5 care circula in Statele Unite, China și țari din Europa, inclusiv Marea Britanie, drept "varianta de interes".

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un cod galben de ploi torențiale, vijelii și grindina pentru mai multe zone din Romania. Vremea rea se raspandește in cea mai mare parte a țarii. Iata unde se vor acumula cantitați mari de apa.

- Panica in magazine! Unul dintre cele mai iubite alimente de pe piața, care se bucura de mare succes și in Romania, a fost retras de urgența din magazine. E alerta in Germania, țara de proveniența, dupa ce producatorul a transmis un avertisment ce a speriat pe toata lumea. Mulți clienți il au acasa,…

- Romania se apropie cu pași repezi de SUA, la capitolul negru al asigurarilor medicale. Astfel, potrivit raportului Casei Naționale de Asigurari de Sanatate pe 2022, aproape 4 milioane de romani nu beneficiaza de asigurare in sistemul de sanatate, aceștia avand doar un pachet minimal de servicii medicale,…