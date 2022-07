Alertă maximă la Galați. Scăderea debitului și nivelului Dunării scoate din funcțiune sistemul de irigații Seceta instalata in ultimele luni a distrus aproape in totalitate culturile agricole din bazinul cerealier de pe Podișul Covurlui. Este o situație fara ieșire, pentru ca nici daca ar urma o perioada ploioasa, pagubele nu vor mai putea fi diminuate. Se anunța o situație cu mult mai grava, pentru ca daca va continua vremea caniculara și vor continua sa scada debitul și nivelul Dunarii, va fi scoasa din funcțiune Stația de Pompare „Dunare”, care asigura extragerea apei din fluviu pentru irigarea a 137.000 de hectare de teren arabil din județul Galați. La culturile de toamna, grau, orz și rapița,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

