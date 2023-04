Alertă majoră în Capitală. Suporterii merg în marș pe stradă Este alerta pe strazile din capitala dupa ce ultrașii Stelei au intrat in conflict cu cei ai lui Dinamo. Mai multe conflicte au fost aplanate de autoritați și s-a soldat cu arestarea mai multor suporturi din Peluza Sud Steaua. Conflictul ar fi debutat de dimineața cand Peluza Sud Steaua a fost pe stadionul lui Dinamo pentru a-i provoca pe „caini”, potrivit Fanatik . Nu a durat mult și s-a ajuns la bataie. In dimineața derby-ului, Grupurile Armata 47 Vest și Outlaws au fost in Ștefan cel Mare acolo unde au scandat. Ulterior, ultrașii lui Dinamo au raspuns și a avut loc un conflict in apropierea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

