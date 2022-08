Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a oprit temporar functionarea a cinci supermarketuri Lidl din Iasi si a dat amenzi de 98.000 de lei, in urma gasirii mai multor nereguli, potrivit unui comunicat remis, vineri, Agerpres. Campania „Caravana Consumatorilor” s-a aflat la Iasi, in ultimele doua zile. Au fost controlate cinci supermarketuri Lidl din municipiul resedinta de judet, iar pentru neregulile constatate in ceea ce priveste respectarea legislatiei in domeniul drepturilor consumatorilor comisarii ieseni au aplicat sanctiuni contraventionale: amenzi in valoare de 98.000…