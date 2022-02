ALERTĂ MAE recomandă cetățenilor români să părăsească teritoriul Ucrainei cât mai repede Ministerul Afacerilor Externe din Romania a emis un comunicat in care le recomanda retațenilor romani sa paraseasca teritoriul Ucrainei cat mai repede. Alerta are nivelul 7 din 8 puncte de gravitate. In contextul ultimelor evoluții de securitate din proximitatea Ucrainei și din regiunea Marii Negre, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza ca a fost actualizat textul alertei curente de calatorie pentru Ucraina. Conform textului actualizat al alertei curente de calatorie, MAE recomanda puternic cetațenilor romani evitarea oricarei deplasari in Ucraina, manifestarea unei atenții deosebite… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

