Alerta la New York. Aproximativ 3.000 de persoane au fost evacuate luni de pe esplanada Statuii Libertatii

- Aproximativ 3.000 de persoane au fost evacuate luni de pe esplanada Statuii Libertatii dupa declansarea unui incendiu pe un santier de constructii, au relatat pompierii newyorkezi citati de AFP. Un container continand propan, de pe un santier din complexul Liberty Island, a luat foc in jurul pranzului…

- Un incendiu de proporții a izbucnit duminica dupa-amiaza in cartierul Landy din Aubervilliers, in apropierea Parisului. Intr-un prim bilant a fost anuntat ca 19 persoane sunt ranite, dintre care cinci pompieri si cinci copii in stare grava, potrivit europe1.fr si AFP, informeaza Agerpres. Pompierii…

- Peste 100 de persoane au fost evacuate de urgenta luni, in jurul pranzului, de catre personalul unui complex comercial din Constanta, dupa izbucnirea unui incendiu la sistemele de evacuare a fumului din zona...

- Peste 400 de persoane din Aeroportul International Sibiu au fost evacuate, joi, din cauza aparitiei unui miros intepator, reprezentantii ISU fiind solicitati, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Pompierii din Fagaras si Victoria intervin vineri pentru evacuarea apelor din mai multe curti, beciuri, case si gradini inundate in localitati de langa Fagaras, informeaza purtatorul de cuvant al ISU Brasov, Luiza Danila. In localitatea Sambata de Sus intervin pompierii de la Sectia orasului…

- Ploi torentiale si persoane evacuate aseara in Timis si Arad Foto: Arhiva. Opt persoane au fost evacuate marti seara din localitatea Lalasint, comuna aradeana Bârzava. În localitate au fost inundate 20 de case, iar strazile au fost acoperite de aluviunile aduse de pe dealuri.…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dimineata sa intervina in municipiul Constanta, pentru deblocarea unei usi de apartament in care se afla o persoana imobilizata. Potrivit ISU Dobrogea, interventia militarilor…

- Un incendiu a izbucnit, joi dupa-amiaza, in noul sediu al Palatului Justitiei din Paris, anunta autoritatile franceze, precizand ca sute de persoane au fost evacuate, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro, potrivit Mediafax.Incendiul a izbucnit pe terasa situata la etajul 29 al imobilului,…