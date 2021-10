Alertă la metrou: O persoană a căzut pe șine, la Piața Unirii 1. Anunțul Metrorex Salvatorii au fost alertați pentru a interveni de urgența, miercuri dimineața, la stația de metrou Piața Unirii 1. Totul dupa ce, potrivit primelor informații, o femeie ar fi cazut pe calea de rulare a metroului, in fața unui tren. S-a intervenit in ajutorul persoanei respective. Inca nu se cunosc detalii despre starea acesteia. Urmeaza ca […] The post Alerta la metrou: O persoana a cazut pe șine, la Piața Unirii 1. Anunțul Metrorex first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Politia Capitalei a fost sesizata miercuri dimineata ca o persoana a cazut pe calea de rulare a metroului, la statia Piata Unirii. “In aceasta dimineata, in jurul orei 9,15, prin apel la 112, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti a fost sesizata cu privire la faptul ca o persoana s-ar…

- Circulatia metroului este blocata la aceasta ora pe magistrala Berceni - Pipera, dupa ce o femeie ar fi cazut pe sine in statia Piata Unirii. Salvatorii de la metrou incearca sa o scoata pe femeie de sub tren. Din primele informatii, aceasta ar fi constienta. Nu se stie daca femeia a vrut sa se sinucida…

