Stiri pe aceeasi tema

- O femeie si un barbat au ajuns la spital dupa ce au fost atacati de o haita de caini fara stapan in localitatea Vanatori, informeaza, luni, Inspectoratul de Politie Judetean Galati. Potrivit sursei citate, Politia Galati a fost sesizata telefonic prin intermediul 112 cu privire la faptul ca pe un teren…

- O femeie, de 57 de ani din comuna Vanatori, județul Galați, a fost sfașiata de cațiva maidanezi pe un teren agricol. Victima aduna urzici de pe un teren agricol, de la marginea localitații, cand a fost atacata de mai mulți maidanezi. Un barbat de 44 de ani a auzit țipetele disperate ale femeii și i-a…

- Politia Galati a fost sesizata telefonic, prin intermediul Serviciului National Apel Unic de Urgenta 112, la data de 26 februarie 2023, in jurul orei 17:50, cu privire la faptul ca pe un teren viran, din comuna Vanatori, judetul Galati, o femeie a fost atacata de o haita de caini fara stapan, care au…

- Un adolescent in varsta de 13 ani a fost atacat de sase caini cand se plimba cu mopedul in afara comunei Contesti din Teleorman. El a reusit sa se refugieze intr-o curte, fiind dus de tatal sau la spital. Un adolescent de 13 ani a fost atacat de sase caini, marti, in timp ce se plimba cu mopedul in…

- Moartea violenta a Anei Oros Daraban, femeia de 44 de ani ucisa de o haita de caini de langa Lacul Morii, a intristat și revoltat o țara intreaga. Din pacate, tragedia care a avut loc sambata dimineața se poate repeta in orice moment, mai ales ca acesta nu este un caz izolat de moarte violenta […] The…

- O femeie din București a fost omorata de o haita de caini, in timp ce alerga langa Lacul Morii. Aceasta avea 44 de ani, iar aceeași tragedie era la un pas sa se intample și in urma cu un an.