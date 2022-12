Alertă la Arad! A evadat un taliban! Numeroși polițiști și jandarmi îl caută. “Este agitație” In tot județul Arad au fost instituite filtre, iar numerose forțe de ordine, polițiști, jandarmi și polițiști de frontiera, il cauta pe cetațeanul afgan care a disparut din centrul de cazare a strainilor luati in custodie publica, din localitatea aradeana Horia. Barbatul, care și-a declarat apartenența la Mișcarea Talibana, urma sa fie expulzat din Romania, potrivit Aradon. “Este foarte mare agitatie, toate structurile sunt implicate”, a declarat primarul din Chisineu-Cris pentru Agerpres. Toate primariile din zona frontierei au primit fotografia barbatului pentru a fi distribuita in localitați… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

