Alerta introdusa de autoritatile din Grecia: Politistii de la Garda de Coasta au verificat o masina condusa de un ucrainean. Ce au descoperit (FOTO)

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit un autoturism marca VW model Touareg, cautat de autoritatile din Marea Britanie, aflat in posesia unui cetatean roman.In ziua de 13.10.2022 politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au desfasurat o actiune pe linia prevenirii…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea au oprit la ieșirea din țara un autoturism marca Volkswagen in valoare de 37.500 lei, ce figura ca fiind cautat de autoritațile din Germania. In data de 1 octombrie a.c., in jurul orei 16.15, la Punctul de Trecere a Frontierei…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Siret au depistat un cetatean ucrainean care a prezentat la controlul de frontiera un permis de conducere fals. In data de 21 septembrie a.c., in Punctul de Trecere a Frontierei Siret, judetul Suceava, s-a prezentat pe sensul de intrare…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Siret au depistat un cetatean ucrainean care a prezentat la controlul de frontiera un permis de conducere fals. In seara zilei de 8 septembrie a.c., in Punctul de Trecere a Frontierei Siret, judetul Suceava, s-a prezentat pentru efectuarea…

- Polițiștii de frontiera suceveni impreuna cu inspectorii vamali din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Siret, sprijiniți de cainele polițist, Rico, au descoperit 420 pachete de țigari de proveniența ucraineana și Duty-Free, in valoare de 630 lei, ascunse in torpedoul și in spațiul roții de rezerva…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea au identificat un autoturism marca Fiat, in valoare de 17.000 de euro, ce figura ca fiind cautat de autoritațile din Germania. In data de 1 septembrie a.c., in jurul orei 17.45, la Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Siret au depistat un cetatean ucrainean care a prezentat la controlul de frontiera un permis de conducere fals, avand insemnele autoritatilor ucrainene. Joi,18 august a.c., in jurul orei 21.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Siret,…