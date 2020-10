ALERTĂ! Intrăm în logica medicinei de dezastre! Secretarul de stat Raed Arafat a declarat, marți, ca presiunea asupra sistemului de sanatate este evidenta și ca nu mai vorbim de epidemiologie acum deoarece ”intram in logica medicinei de dezastre”. Ca atare, trebuie un management diferit fața de masurile de prevenție, mai spune șeful DSU. Nicușor Dan o acuza pe Firea ca a oprit plata banilor pentru persoanele cu handicap. Ce spune Firea Coordonatorul Departamentului pentru Situații de Urgența a declarat ca va fi necesara introducerea mecanismelor de lucru adaptate dupa medicina de dezastru. „In același timp, acum ne confruntam cu o situație… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat Raed Arafat a declarat, marti, ca presiunea pe sistemul medical in contextul numarului mare de cazuri de infectii cu noul coronavirus continua sa creasca si incet, incet se intra in „logica medicinei de dezastre”.

- Presiunea pe sistemul medical in contextul numarului mare de cazuri de infectare cu noul coronavirus continua sa creasca și incet, incet se intra in „logica medicinei de dezastre”, a declarat secretarul de...

- Secretarul de stat Raed Arafat a declarat, marti, ca presiunea pe sistemul medical in contextul numarului mare de cazuri de infectii cu noul coronavirus continua sa creasca si incet, incet se intra in ‘logica medicinei de dezastre’. ‘Situatia de astazi este una pe care noi am anticipat-o, din pacate.…

- Secretarul de stat in MAI Raed Arafat a declarat marti ca evenimente private precum nuntile, botezurile, aniversarile, mesele festive in spatii deschise, precum si in spatii inchise sunt interzise in perioada urmatoare, pana cand va scadea numarul de persoane infectate cu noul coronavirus. Referindu-se…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, atrage atenția ca situația la nivelul Terapiei Intensive pentru bolnavii Covid-19 este critica. Saloanele de ATI sunt pline și au fost mutați...

- Secretarul de stat Raed Arafat a declarat, luni seara, la Palatul Victoria, la finalul reuniunii Comitetului National pentru Situatii de Urgenta (CNSU), ca au fost luate mai multe masuri, dupa ce epidemia de coronavirus a scapat, din nou, de sub control.”Au fost stabilite urmatoarele aspecte:…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a decis ca, in campania electorala pentru alegerile locale, sa fie permise demonstratiile cu maximum 100 de persoane in spatii deschise iar alegatorii sa isi introduca singuri cartea de identitate in sistemul informatic in secțiile de votare, a anuntat secretarul…

- Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, a explicat la Antena 3 situația privind inceperea noului an școlar. "O discutie pe o eventuala amanare a prezentei fizice (a...