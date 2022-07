Alertă într-un oraș din Japonia: Copii și adulți atacați de macaci Patruzeci și doua de persoane – copii și adulți – au fost atacate de macaci hoinari la inceputul acestei luni, in orașul Yamaguchi din vestul Japoniei, transmite BFMTV. Atacurile de o amploare neobișnuita au obligat autoritațile locale sa recurga la arme tranchilizante. Ziarele japoneze au furnizat multe relatari ale unor victime. „Am auzit plansete la parter, așa ca m-am grabit sa intru. Apoi, am vazut o maimuța care se urcase pe copilul meu”, a declarat un tata pentru cotidianul Mainichi, citat de agențiile de presa. Aceste primate sunt foarte raspandite in arhipelagul nipon, unde pot fi zarite… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

