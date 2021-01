Un avion al companiei Sriwijaya Air a pierdut contactul cu solul dupa ce a decolat duminica din capitala indoneziana Jakarta, scrie presa locala, preluata de Reuters.



Zborul SJ182 a disparut de pe radare la scurt timp dupa decolare, scrie Deutsche Welle. Metro TV a transmis ca este vorba de un Boeing B737-500.



Avionul a pierdut peste 3.000 de metri altitudine în mai puțin de un minut, potrivit site-lui de urmarire a zborurilor FlightRadar24.





Sriwijaya Air flight #SJ182 lost more than 10.000 feet of altitude in less than one minute, about 4 minutes after departure…