Alertă! Incendiu la un spital de copii din Iași Informație de ultim moment! Pompierii au intrat in alerta și intervin la Iași, dupa ce s-a aflat despre producerea unui incendiu la Spitalul de Copii „Sfanta Maria” din Iași. Din primele date, pompierii se indreapta spre spitalul ieșean cu mai multe autospeciale. Potrivit ISU Iași, au fost semnalate degajari de fum la etajul 1 a […] The post Alerta! Incendiu la un spital de copii din Iași first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

