Intr-o escaladare dramatica a conflictului dintre Ucraina și Rusia, Moscova a ridicat de la sol 16 bombardiere, declanșand o alerta aeriana in intreaga țara. Raidurile rusești au fost intensificate, cu explozii inregistrate la Kiev și Harkov, in urma unui atac cu rachete. Apararea ucraineana a anunțat ca a doborat un val de drone in timpul nopții, dar Rusia a ripostat prin mobilizarea acestor bombardiere. Update 10.00: In urma unui atac cu rachete in districtul Solomyansky, doua cladiri rezidențiale cu mai multe etaje au luat foc și 10 persoane au fost ranite. In districtul Podilsky, un incendiu…