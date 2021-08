Stiri pe aceeasi tema

- 30% dintre medicii din spitalele publice nu sunt vaccinați anti-COVID-19, potrvit unui comunicat transmis de Ministerul Sanatații. Potrivit datelor, dintre cei care s-au imunizat pana in prezent mai mulți sunt in București, in Ilfov și Calarași. Potrivit Ministerului Sanatații, 70% din medicii…

- Peste 1.600.000 de certificate digitale europene COVID-19 au fost eliberate in Romania pana in prezent. Andrei Baciu, secretar de stat in Ministerul Sanatații, a anunțat, marți, ca 96% din cele 1.646.339 de certificate digitale europene COVID-19, solicitate și eliberate in Romania, atesta vaccinarea.…

- Grecia a trecut de pragul de infectare de 3 la mie, de la care țarile intra pe lista roșie și pentru care sunt scutite de carantina la sosirea in Romania doar persoanele imunizate anti-Covid și cele care au trecut prin boala, potrivit noilor date publicate de Centrul European pentru Prevenirea și Controlul…

- Autoritațile romane au trimis, vineri, 100.800 de doze de vaccin AstraZeneca Republicii Ucraina, in vederea gestionarii pandemiei impotriva COVID-19. Dozele de vaccin anti COVID-19, acordate cu titlu gratuit, ca ajutor umanitar, reprezinta numarul de doze achizitionate de Ministerul Sanatatii si livrate…

- Specialiștii din domeniul sanatații au analizat cifrele și modelele actualizate de raspandire a virusului Covid-19 și, in ciuda faptului ca, in prezent, Romania are un numar scazut de cazuri, in aproximativ doua saptamani ne putem aștepta la o noua explozie. Potrivit surselor medicale, pe…

- Rusia a raportat, sambata, 752 de decese legate de Covid-19, cel mai negru bilanț zilnic de la debutul pandemiei, numarul total al victimelor ajungand astfel la 142.253, iar cazurile noi de imbolnaviri nu contenesc sa apara, cifrele oficiale confirmand un numar de peste 25.000 de cazuri. Creșterea numarului…

- Autoritatile elene au reimpus, joi, restrictii in restaurante, baruri si discoteci, dupa creșterea alarmanta a cazurilor de COVID-19. Grecia a ridicat cea mai mare parte a restrictiilor pentru calatorii si activitati recreative, eliminand si purtarea obligatorie a mastii in spatiile deschise, fiind…

- Romania a ajuns la un surplus de doze de vaccin anti-COVID, din cauza interesului scazut al populației pentru imunizare, astfel ca autoritațile au decis sa ceara suspendarea livrarii unor loturi și inchiderea unor centre de vaccinare. Potrivit secretarului de stat in Ministerul Sanatații, Andrei Baciu,…