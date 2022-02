Stiri pe aceeasi tema

- Un nor de fum si cenusa emanat de vulcanul Etna a determinat aeroportul din Catania, cel mai important din Sicilia alaturi de cel din Palermo, sa-si intrerupa traficul luni dupa-amiaza, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

- Ministerul sportului din Grecia a anuntat, luni, inchiderea imediata a tuturor fan-cluburilor, din toate sporturile, pana la 31 iulie, ca parte a unei serii de masuri pentru a opri violenta din partea unor suporteri, relateaza lefigaro.fr. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- In contextul ultimelor evoluții de securitate din proximitatea Ucrainei și din regiunea Marii Negre, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza ca a fost actualizat textul alertei curente de calatorie pentru Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Eugen Tomac a fost ales din nou președinte al PMP, la congresul extraordinar care a avut loc la Sinaia! Tomac a fost singurul candidat, iar moțiunea sa a purtat numele ”PMP - Un nou inceput intr-o Romanie creștin-democrata”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Locuitorii autoproclamatei Republici Populare Donetk (RPD) sunt evacuati in regiunea Rostov din Rusia din cauza tensiunilor tot mai mari din regiune, a declarat seful RPD, Denis Pusilin, citat de Interfax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Avocatul Gheorghe Piperea susține ca in cei doi ani de stare de alerta in Romania s-au petrecut enorm de multe abuzuri, sub adapostul legii. Piperea spune ca in țara noastra au fost facute achiziții cantesc, ca oamenii au fost harțuiți și ca drepturile esențiale au fost incalcate. Fii la…

- Kremlinul, acuzat de Washington ca incearca sa creeze pretexte pentru a invada Ucraina, a avertizat joi asupra riscului unei "inflamari" a situatiei din republicile separatiste Donețk și Lugansk. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Zeci de parasutisti americani au sosit miercuri pe aeroportul Rzeszow din Polonia, in cadrul unei desfasurari a cateva mii de soldati pentru a consolida flancul estic al NATO, pe fondul tensiunilor cu Rusia, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…